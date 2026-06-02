PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am Freitag, 12.06.2026 führt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten eine Großkontrollstelle mit Fremd- und Unterstützungskräften durch. Medienvertreter sind herzlich eingeladen!

Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten führt am 12.06.2026 eine Großkontrollstelle mit Unterstützungskräften der Grenzpolizeiinspektion Pfronten, den Polizeiinspektionen Füssen, Kaufbeuren, Marktoberdorf und Kempten, den Zentralen Einsatzdiensten Kempten sowie der Bundespolizeiinspektion Kempten und des Zolls durch.

Ziel der Maßnahme ist eine ganzheitliche Kontrolle des Verkehrs auf den überregionalen Reise- und Verkehrswegen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur medialen Begleitung der Kontrollstelle eingeladen.

Sofern Sie Interesse an einer Begleitung haben, werden Sie gebeten, sich bis zum 09.06.2026, 15:00 Uhr per E-Mail an

pp-sws.presse@polizei.bayern.de

oder per Telefon unter den bekannten Telefonnummern anzumelden. In diesem Zusammenhang erhalten Sie auch nähere Informationen in Bezug auf den genauen Zeitraum und die Kontrollörtlichkeit.

Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).