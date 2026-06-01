Nachfolgend die Erstmeldung der Polizeiinspektion Pfarrkirchen vom 30.05.2026:

Brandfall ohne Personenschaden - Ehemaliges Gaststättengebäude niedergebrannt

BAD BIRNBACH, LKR. ROTTAL-INN. Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 22:45 Uhr, kam es in einem Gaststättenkomplex in der Passauer Straße in Bad Birnbach zum Brand eines Gebäudeteils. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude samt Dachstuhl bereits im Vollbrand. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Bad Birnbach, Bayerbach, Pfarrkirchen, Schwertling und Untertattenbach gerade noch verhindert werden. Die Gaststätte ist derzeit auf Grund Umbauarbeiten geschlossen und war nicht in Betrieb, weshalb es glücklicherweise zu keinem Personenschaden gekommen ist. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden konnte derzeit noch nicht beziffert werden, wird jedoch auf einen niedrigen bis mittleren sechststelligen Betrag geschätzt.

Nachtragsmeldung:

BAD BIRNBACH, LKR. ROTTAL-INN. Am Freitag (29.05.2026) gegen 22:45 Uhr kam es in einem Gaststättenkomplex in der Passauer Straße zum Brand eines Gebäudeteils. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Heute (01.06.2026) fand eine Brandortbegehung statt, die aber weiterhin keine Aussage zur Brandursache zulässt. Diese ist derzeit noch unklar.

Der betroffene Gebäudeteil ist aktuell einsturzgefährdet und nach wie vor sichergestellt. Die angrenzende Baustelle ist nicht betroffen und daher freigegeben. Der Sachschaden kann derzeit auf circa 200.000 bis 300.000 Euro geschätzt werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 01.06.2026, 15.33 Uhr