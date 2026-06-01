HERRIEDEN. (537) Im Herrieder Ortsteil Gräbenwinden (Landkreis Ansbach) ist am Montagvormittag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Am Montag (01.06.2026) gegen 11:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Ansbach die Meldung über einen Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus im Herrieder Ortsteil Gräbenwinden ein. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Feuchtwangen stand der Dachstuhl bereits nahezu vollständig in Flammen.

Die Freiwillige Feuerwehr Herrieden löschte gemeinsam mit den Ortsteilfeuerwehren den Brand.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro.



Erstellt durch: Oliver Trebing