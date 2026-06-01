REGENSBURG. Am Freitag, 29. Mai, drangen zwei bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Plato-Wild-Straße in Regensburg ein. Die Wohnungsinhaberin stellte im Anschluss das Fehlen mehrerer hochwertiger Handtaschen im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags fest. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Am Freitag, 29. Mai, um 11:39 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Plato-Wild-Straße in Regensburg. Die Wohnungsinhaberin, eine 37-jährige Deutsch-Laotin aus Regensburg, befand sich zum Tatzeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Nach ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass mehrere hochwertige Handtaschen und Luxusbekleidung entwendet worden waren. Der Beuteschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Durch das gewaltsame Eindringen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Der Einbruch wurde durch eine aufmerksame Nachbarin bemerkt und umgehend der Polizei mitgeteilt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg. Die beiden bislang unbekannten Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Der männliche Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 185 cm groß

schlanke Statur

etwa 80 kg

blaue Sportschuhe

helle Socken

schwarze Trainingshose der Marke Puma

schwarze Oberbekleidung

Schlauchschal

schwarze Cap

Die weibliche Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 cm groß

schlanke Statur

etwa 65 kg

schwarze Schuhe mit weißer Sohle

schwarze Hose

helle Oberbekleidung

schwarzer Fischerhut

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Personen, die am Freitag, 29. Mai, im Zeitraum um 11:39 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Plato-Wild-Straße, im Bereich des Krankenhauses St. Josef oder des Ostparks gemacht haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 an die Kriminalpolizei Regensburg oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Veröffentlicht am 1. Juni 2026 um 15:12 Uhr