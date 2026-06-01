Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Nach einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag, 21. Mai 2026, ein 46-jähriger Mann gestorben. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln zu den Hintergründen der Tat und suchen nach Zeugen.

Wichtige Beobachtungen könnte ein Pärchen gemacht haben, das in der Tatnacht gegen 23 Uhr auf dem Fußweg des Kunigundendamms stadtauswärts am Kiosk „Kunni“ vorbeilief. Bisher hat sich das dunkel gekleidete junge Paar nicht bei der Polizei gemeldet.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Zeugen. Ein Mann, der in der Tatnacht beim Kiosk „Kunni“ den verletzten 33-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgte. Der Ersthelfer stellte sich lediglich mit dem Namen „Wolfgang“ vor und kommt als wichtiger Zeuge in Betracht.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet das Pärchen sowie den Ersthelfer sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Zeugenaufruf 28.05.2026

BAMBERG. Nach einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße ist in der Donnerstagnacht, 21. Mai 2026, ein 46-jähriger Mann gestorben. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben daraufhin die Ermittlungen übernommen.

Für die umfangreichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Gewalttat gründete die Kriminalpolizei Bamberg eine 16-köpfige Ermittlungskommission.

Im Rahmen der Sachbearbeitung suchen die Ermittler nach Zeugen. Dabei ergab sich der Hinweis, dass ein Pärchen, das in der Tatnacht auf dem Fußweg des Kunigundendamms unterwegs war und gegen 23 Uhr am Kiosk „Kunni“ stadtauswärts vorbeilief, wichtige Zeugen sein könnten.

Die Beamten suchen deshalb nach dem dunkel gekleideten jungen Pärchen und bitten dieses sowie weitere Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Erste Pressemeldung 22.05.2026

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Nach einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße ist Donnerstagnacht ein 46-jähriger Mann gestorben. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23 Uhr verständigten Nachbarn über den Notruf die Polizei, nachdem sie auf eine Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren. Einsatzkräfte trafen im Treppenhaus auf einen schwer verletzten 46-jährigen Deutschen. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung starb der Mann noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Im unmittelbaren Nahbereich nahmen Polizeibeamte zwei deutsche Staatsangehörige, einen 33-jährigen Mann sowie eine 29-jährige Frau, aufgrund des dringenden Verdachts einer Beteiligung an der Tat vorläufig fest. Der 33-Jährige wies selbst eine schwere Verletzung auf und kam in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige gilt als leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf weitere beteiligte Personen.

Im Verlauf des Freitags wurden im Bereich der Hans-Böckler-Straße weitere polizeiliche Maßnahmen zur Spurensicherung sowie Suchmaßnahmen im weiteren Umfeld des Tatorts durchgeführt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf dauern an.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen beide Beschuldigte wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.