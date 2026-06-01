NEUTRAUBLING. LKR. REGENSBURG. Ein 20-jähriger Syrer ist am Freitagnachmittag, den 29. Mai, bei einem Badeunfall verstorben. Trotz schnellen Reaktionen von Passanten und Reanimationsversuchen verstarb der junge Mann in einem Regensburger Krankenhaus.

Im Rahmen eines Badeausflugs gingen am Freitagnachmittag eine 21-jährige Deutsche und ein 20-jähriger Syrer am Guggenberger See in Neutraubling baden. Der junge Mann konnte eigenen Angaben zufolge schwimmen und ging selbstständig ins Gewässer. Dort war er bereits nach wenigen Minuten nicht mehr zu sehen, sodass seine Begleiterin und Passanten die Suche aufnahmen. Zwei Passanten fanden den jungen Mann unter Wasser und brachten ihn an Land, wo sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen wurde. Der eingetroffene Rettungsdienst führte diese bis in ein Regensburger Krankenhaus fort, wo der junge Mann an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wurde. Trotz der umfangreichen und schnellen Hilfe verstarb der Mann im Krankenhaus.

Veröffentlicht am 01.06.2026, um 14:05 Uhr.