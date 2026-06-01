NÜRNBERG. (535) Am Sonntagnachmittag (31.05.2026) kontrollierten Polizeibeamte im Nürnberger Süden einen 28-jährigen Mann, der ohne Schutzhelm mit einem Motorrad unterwegs war. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug wenige Tage zuvor aus einer Tiefgarage entwendet worden (vgl. Meldung 498 vom 22.05.2026).



Gegen 16:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Allersberger Straße einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der mit einem Motorrad ohne Schutzhelm unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Bei der anschließenden Überprüfung des Motorrads stellte sich heraus, dass dieses wenige Tage zuvor aus einer Tiefgarage in der Langen Zeile entwendet worden war. Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen, dass an dem Fahrzeug ebenfalls entwendete Kennzeichen angebracht waren.

Die weiteren Ermittlungen zu dem entwendeten Motorrad führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Gegen den 28-Jährigen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Kennzeichenmissbrauchs ein.



Erstellt durch: Michael Sebald