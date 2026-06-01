0799 - Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Oberhausen - Am Sonntag (31.05.2026) kam es in der Kreutzerstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 12.45 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 41-Jährigen fest, der mehrmals unvermittelt auf die Donauwörther Straße lief und dadurch Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Als der Mann das Polizeifahrzeug wahrnahm lief er weg, wurde aber wenig später durch die Polizeibeamten in der Nähe festgestellt.

Der 41-Jährige wirkte stark verwirrt und zeigte sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Nach einem erneuten Fluchtversuch, bei dem der Mann ein Kleinkraftrad beschädigte, wurde er durch die Polizeistreife festgenommen. Hierbei wehrte er sich gegen die Festnahme, schlug in Richtung der Polizeibeamten und wurde schließlich gefesselt. Er trat nach einer Polizeibeamtin, die dadurch leicht verletzt wurde. In seiner Jackentasche konnte bei der Durchsuchung ein Küchenmesser aufgefunden werden.

Da der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands und Körperverletzung gegen den 41-Jährigen.

Der 41-Jährige hat die deutsche und russische Staatsbürgerschaft.

0800 - Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Innenstadt - Am Samstag (30.05.2026) kam es zu einem Hausfriedensbruch am Rathausplatz mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Gegen 23.00 Uhr stellte die Polizei zwei Personen fest, die auf das Rathaus kletterten und umstellte daraufhin das Gebäude. Mittels Drohne konnte beobachtet werden, wie die Personen den Innenraum des Rathauses betraten. Als Polizeieinsatzkräfte ebenfalls das Rathaus betraten, versuchten die Personen über ein Geländer zu fliehen und wurden im Außenbereich festgenommen.

Es handelte sich um zwei 22-jährige Männer. Einer der beiden beleidigte die eingesetzten Beamten und wehrte sich, als er ins Dienstfahrzeug gebracht wurde. Auch auf der Dienststelle wehrte er sich körperlich gegen alle Maßnahmen und schlug gegen Einrichtungsgegenstände. Hierbei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Da weitere Straftaten zu befürchten waren, wurde er in den Polizeiarrest gebracht.

Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Gegen einen der Beiden wird zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Beide Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

0801 - Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Lechhausen - Am Sonntag (31.05.2026) wollte ein 41-Jähriger einen Verlust bei der Polizei Augsburg Ost melden - mit verhängnisvollen Folgen.

Gegen 16.00 Uhr kam der 41-Jährige auf die Dienststelle, um einen Verlust anzuzeigen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann trotz eines bestehenden Fahrverbots mit einem E-Scooter zur Dienststelle gefahren war. Außerdem konnten die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme bei dem 41-Jährigen veranlasst.

Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte der Mann seinen Heimweg zu Fuß antreten.

Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols. Seinen Führerschein wird er auch nach seinem Fahrverbot erstmal nicht wieder bekommen.

Der 41-Jährige hat die litauische Staatsangehörigkeit.

0802 - Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Lechhausen - Am Wochenende kam es in zwei Fällen zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen:

Fall 1: Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 22.00 Uhr bis Samstag (30.05.2026), 11.00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren Pkw Hyundai in der Scharnhorststraße am rechten Fahrbahnrand.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, unter der Tel. 0821/323-2310.

Fall 2: Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 10.00 Uhr bis Samstag (30.05.2026), 16.00 Uhr, wurde ein Pkw Renault in der Kurt-Schumacher-Straße beschädigt. Der Geschädigte stellte bei seiner Rückkehr einen Schaden an der Stoßstange vorne rechts, sowie einen Schaden am linken vorderen Scheinwerfer fest.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, unter der Tel. 0821/323-1710.