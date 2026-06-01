807. Bauzaun stürzt um und verletzt Radfahrerin schwer – Oberschleißheim

Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 14:50 Uhr, fuhr eine 67-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf der Birkhahnstraße in Oberschleißheim in Richtung Mittenheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte während eines Unwetters der Bauzaun einer Baustelle auf die Fahrbahn und traf die Radfahrerin. In der Folge kam die 67-Jährige zu Sturz. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Unfallzeitpunkt trug die 67-Jährige keinen Fahrradhelm.

An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Derzeit wird geprüft, ob der Bauzaun ordnungsgemäß gesichert war und ob ein Fremdverschulden vorliegt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

808. Einbruch in Wohnung – Schwanthalerhöhe

Im Zeitraum von Samstag, 30.05.2026, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 31.05.2026, 05:50 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchte anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Der Täter entwendete Schmuck, Uhren und Bargeld im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrages und flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Westendstraße, Astallerstraße und Schnaderböckstraße (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

809. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruchsdiebstählen in Kellerabteile – Obergiesing

Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 22:00 Uhr, konnten zwei Tatverdächtige nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Kellerabteile festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich ein 40-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München und eine 44-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München, im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 18:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu insgesamt drei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in Obergiesing. Anschließend sollen sie verschiedene Gegenstände entwendet haben.

Ein Zeuge bemerkte die beiden Tatverdächtigen beim Verlassen des Anwesens mit mehreren Taschen und verständigte die Polizei. Zudem fertigte er Fotos der Personen an.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen durch zivile Einsatzkräfte anhand der vorliegenden Bilder erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Beide Tatverdächtigen wurden wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

810. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Sendling

Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 21:00 Uhr, befand sich eine 76-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München in Sendling. Dort wurde sie von einer zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Dame angesprochen, ob sie ein wenig Kleingeld hätte.

Als die 76-Jährige ihren Geldbeutel hervorholte, riss ihr die Täterin diesen aus ihrer Hand. Aufmerksame Passanten beobachteten den Vorfall und griffen umgehend ein. Es gelang ihnen, den Geldbeutel wieder an sich zu nehmen und der 76-Jährigen zurückzugeben. Außerdem verständigten sie den Polizeinotruf 110.

Die verständigten Polizeistreifen konnten die Tatverdächtige noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihr handelte es sich um eine 45-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München.

Die 76-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Entwendete Gegenstände konnten unmittelbar wieder ausgehändigt werden.

Die Tatverdächtige wurde wegen eines Raubdelikts angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

811. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Bogenhausen

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 22:30 Uhr, geriet ein 21-jähriger mit deutsch-bosnischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit seinem 66-jährigen Vater, einem bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 21-Jährige ein Messer ergriffen und seinen Vater damit bedroht haben. Der 66-Jährige blieb unverletzt und verständigte den Polizeinotruf 110.

Daraufhin wurden umgehend aufgrund der zunächst unklaren Gefährdungssituation zahlreiche Polizeikräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der 21-Jährige konnte in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Er wurde wegen Bedrohung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

812. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Maxvorstadt

Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 04:00 Uhr, befand sich eine 29-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München in einer Diskothek, als ihr ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Mann unter ihrer Hose an ihr Gesäß fasste.

Danach entfernte sich der Mann wieder und die 29-Jährige verständigte den Polizeinotruf 110.

Der Tatverdächtige, ein 30-Jähriger mit sierra-leonischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Ebersberg, konnte vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15.

813. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Pasing-Obermenzing

Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 01:20 Uhr, fiel einer Polizeistreife in Pasing-Obermenzing ein BMW Pkw auf, der gemeinsam mit einem weiteren bislang unbekannten Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Lortzingstraße in Richtung Pippinger Straße befuhr.

Nach Einfahren in die Pippinger Straße bog der bislang unbekannte Pkw nach links in die Alte Allee ab. Der BMW bog nach rechts in die Theodor-Storm-Straße ab. Der Streifenwagen konnte lediglich dem BMW folgen. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Fahrer des BMW das Fahrzeug teilweise auf über 90 km/h und befuhr unter anderem eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Richtung. Er konnte schließlich in der Marsopstraße angehalten und kontrolliert werden.

Bei ihm handelte es sich um einen 60-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Er wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden der Führerschein des 60-Jährigen sowie sein Fahrzeug beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.