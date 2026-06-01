A93, A72, LKR. HOF, LKR. WUNSIEDEL. Ein behördenübergreifender Fahndungseinsatz zur Bekämpfung der illegalen Migration und grenzüberschreitenden Kriminalität führte am Sonntag im Bereich der Autobahnen A93 und A72 zu zahlreichen Kontrollen. An der Aktion waren die Grenzpolizeiinspektion Selb, die Bundespolizei sowie mehrere Staatsanwälte beteiligt.

Gleich zu Beginn der Aktion um 15 Uhr wurde auf der Autobahn A72 ein Kleinbus mit fünf polnischen Staatsangehörigen überprüft. Bei der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte bei einem 32-jährigen Mann in der Unterhose eine Tüte mit Betäubungsmitteln. Zudem führte er einen Schlagring und ein verbotenes Butterflymesser mit sich. Der Mann muss sich nun wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln sowie Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.

Bis zum Ende des Einsatzes um 23 Uhr hatten die Einsatzkräfte insgesamt 122 Personen und 55 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten sie 13 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Antidopinggesetz und das Waffengesetz fest.

Die Grenzpolizeiinspektion Selb führt die weiteren Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hof.

Das Ergebnis unterstreicht die Bedeutung der engen Zusammenarbeit von Bundes- und Landespolizei sowie Justiz bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität.