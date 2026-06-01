Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Lipperts an der A 9 bei Leupoldsgrün entdeckten Beamte der Grenzpolizei Selb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine erhebliche Menge Rauschgift in einem Pkw. Der tatverdächtige Fahrer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 3 Uhr, kontrollierten die Grenzpolizisten auf dem Rastplatz Lipperts einen parkenden Pkw und dessen schlafenden 36-jährigen Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten in einem Versteck im Fahrzeuginneren etwa 105 Gramm Methamphetamin (Crystal).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ordnete ein Ermittlungsrichter am Freitag Untersuchungshaft gegen den albanischen und nordmazedonischen Tatverdächtigen an. Er befindet sich inzwischen in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Hof hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof die weiteren Ermittlungen zu dem Betäubungsmitteldelikt übernommen.