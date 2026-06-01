OBERSTAUFEN. Wie bereits berichtet, kam es am Samstagvormittag auf der B308 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 22-Jährige verstarb noch am Samstagabend aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeistation Oberstaufen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt und dauern weiterhin an. (Pst Oberstaufen)

Bezugsmeldung vom 30.05.2026:

Schwerer Verkehrsunfall nach Überholmanöver

OBERSTAUFEN/HUB. Am Samstagvormittag kam es auf der B308 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger deutscher Pkw-Fahrer setzte zu einem Überholvorgang in Fahrtrichtung Oberstaufen an. Ein entgegenkommender Pkw musste aufgrund dieses Überholmanövers stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer fuhr in der Folge auf den plötzlich abbremsenden Pkw auf und wurde durch die Kollision in den Pkw des 70-Jährigen geschleudert, der den Überholvorgang inzwischen abgeschlossen hatte und sich wieder auf seiner Fahrspur befand. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein von der Staatsanwaltschaft Kempten beauftragter Gutachter wurde zur Unfallstelle hinzugezogen, die B308 war für mehrere Stunden gesperrt. Gegen den 70-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Pst Oberstaufen)

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