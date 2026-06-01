NIEDERBAYERN. Im Juni 2026 findet in Bayern eine landesweite Schwerpunktaktion zum Thema „Sicherheit auf Landstraßen“ statt. Auch die niederbayerische Polizei beteiligt sich mit verstärkten Kontrollen und Präventionsmaßnahmen an der Aktion.

Grundlage hierfür ist das Bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2030, mit dem die Verkehrssicherheit auf Bayerns Straßen weiter verbessert werden soll. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle auf Landstraßen.

Landstraßen sind auch in Niederbayern ein wesentlicher Bestandteil des Verkehrsnetzes. Gleichzeitig ereignet sich dort jährlich etwa die Hälfte aller Verkehrsunfälle außerhalb geschlossener Ortschaften. Rund drei Viertel aller Verkehrstoten im Regierungsbezirk sind auf diesen Straßen zu beklagen. Hauptursachen sind insbesondere überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit, Vorfahrtsverstöße sowie Fehler beim Abbiegen.

Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die polizeilichen Maßnahmen im Juni gezielt auf die Bekämpfung der Unfallursachen sowie auf den Schutz besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer, insbesondere motorisierter Zweiradfahrer.

Die Verkehrspolizeiinspektionen Passau, Landshut und Deggendorf führen deshalb zusammen mit den örtlich zuständigen Dienststellen eine Vielzahl von stationären Kontrollstellen sowie mobile Kontrollen durch. Die Maßnahmen konzentrieren sich insbesondere auf unfallträchtige Streckenabschnitte und bekannte Gefahrenbereiche auf Landstraßen. Kontrolliert werden dabei vor allem die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, gefährliche Überholmanöver, Vorfahrtsverstöße sowie Ablenkung durch die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt. Darüber hinaus legen die Einsatzkräfte ein besonderes Augenmerk auf motorisierte Zweiradfahrer, da diese bei Verkehrsunfällen auf Landstraßen häufig schwer verletzt werden. Ziel der Kontrollen ist es, das Gefahrenbewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu stärken und schwere Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren.

Zusätzlich zu den Kontrollen finden durch die Verkehrspolizeiinspektionen mit Unterstützung der örtlichen Dienststellen verschiedene Präventionsveranstaltungen statt. Ziel dieser Aktionen ist es, Verkehrsteilnehmer über typische Gefahren auf Landstraßen zu informieren und für ein rücksichtsvolles sowie sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit, sich vor Ort mit den Polizeibeamten auszutauschen und sich umfassend zu den Themen Geschwindigkeit, Ablenkung, Motorrad- und Pedelec-Sicherheit sowie allgemeiner Verkehrssicherheit beraten zu lassen.

Termine der Präventionsveranstaltungen:

Freitag, 12.06.2026, von 10.00 bis 15.00 Uhr im Klostergarten Passau unter Beteiligung des Präventionsanhängers des Bayerischen Polizeiverwaltungsamtes sowie der Verkehrswacht

Sonntag, 07.06.2026, 11.00 bis 18.00 Uhr am Altmühltal-Radweg entlang des Main-Donau-Kanals auf Höhe des Parkplatzes Oberhofen unter Einbeziehung eines Pedelec-Simulators

Mittwoch, 17.06.2026, von 10:00 bis 14:00 Uhr am Theresienplatz in Straubing auf Höhe der Sparkasse. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der örtlichen Sparkasse statt. Unter anderem besteht die Möglichkeit am Verkehrsgewinnspiel „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ teilzunehmen.

Zu diesen Veranstaltungen sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 01.06.2026, 09:00 Uhr