HAIMHAUSEN, LKRS. DACHAU.Aus noch unbekannter Ursache kam es am heutigen Nachmittag zu einem Brand auf dem Balkon einer Wohnung im Haimhausener Ortsteil Ottershausen.

Trotz schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehren hat das Feuer mittlerweile auf den Dachstuhl des Anwesens am Neufeldweg übergegriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich niemand mehr im Gebäude, Hinweise auf etwaig verletzte Personen sind bislang nicht bekannt.

Die Löscharbeiten dauern an.