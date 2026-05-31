KONRADSREUTH, LKR. HOF. Einsatzkräfte fanden am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung in Konradsreuth einen 31-jährigen Mann leblos auf. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Gegen 04.45 Uhr erhielt die Polizei über den Notruf eine Mitteilung, dass sich in einer Wohnung in Konradsreuth eine leblose Person befinden solle. Mehrere Polizeistreifen eilten sofort zur Einsatzörtlichkeit und fanden dort den 31-Jährigen tot auf. Nach den ersten Feststellungen handelt es sich um einen gewaltsamen Tod.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hof nahmen eine 25-jährige deutsche Tatverdächtige fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die Tatverdächtige. Die Tatverdächtige befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.