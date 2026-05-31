SCHAUENSTEIN, LKR. HOF. Am frühen Samstagmorgen brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Schauenstein ein Großbrand aus.

Gegen 02.20 Uhr rückten rund 400 Kräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Anwesen aus. Trotz des sofortigen Großaufgebots griff das Feuer auf insgesamt vier Nutzgebäude sowie das angrenzende Wohnhaus über. Scheunen, Lagerhallen und Wohnhaus brannten vollständig nieder. Eine Evakuierung weiterer angrenzender Wohnhäuser war nicht erforderlich.

Die sechs Bewohner hatten das Anwesen rechtzeitig unverletzt verlassen können und kamen vorübergehend bei Bekannten unter. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.000.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.