NÜRNBERG. (533) In der Nacht von Samstag (30.05.2026) auf Sonntag (31.05.2026) griffen zwei Männer einen 35-Jährigen in der Nürnberger Badstraße an und raubten ihm Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur vorläufigen Festnahme eines Tatverdächtigen, nach dem zweiten Täter sucht die Polizei.

In der Nacht von Samstag (30.05.2026) auf Sonntag (31.05.2026) gegen 03:00 Uhr ging ein 35-jähriger Deutscher zu Fuß durch die Badstraße. Dort schlugen ihm zwei Männer, die er im Laufe des Abends kennengelernt hatte, mit der Faust ins Gesicht und besprühten ihn mit Pfefferspray. Dabei entwendeten sie ihm rund 80 Euro Bargeld aus seiner Hosentasche.

Der Geschädigte alarmierte die Polizei. Die zuständige Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fahndete mit mehreren Streifen nach den Tätern und nahm kurze Zeit später einen 19-jährigen deutschen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken leitete noch in der Nacht erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen ein.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Zeugen, die Hinweise auf den zweiten, bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing