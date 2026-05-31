NÜRNBERG. (532) Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagmittag (29.05.2026) und Samstagmorgen (30.05.2026) in eine Schule im Nürnberger Süden ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Freitag (29.05.2026), 11:30 Uhr, und Samstag (30.05.2026), 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Katzwanger Hauptstraße.

Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd suchten das Gebäude ab. Die Unbekannten waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits geflüchtet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing