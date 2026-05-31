ROTH. (531) Am Samstag (30.05.2026) entriss ein Unbekannter einer 72-Jährigen in Roth (Landkreis Roth) gewaltsam eine goldene Halskette. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Am Samstag (30.05.2026) gegen 16:45 Uhr ging eine 72-Jährige auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Rother Bahnhof. Aus einem weißen Pkw heraus sprach einer der Insassen sie unter einem Vorwand an.

Als sich die Frau zur Beifahrertür des Fahrzeugs bewegte, zog dieser sie gewaltsam an die Tür und riss die Kette im Wert von rund 1.300 Euro an sich. Anschließend flüchtete das Fahrzeug, besetzt mit zwei bislang unbekannten Personen, in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Roth verlief bislang erfolglos. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Oliver Trebing