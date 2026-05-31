0796 – Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Führerschein

Innenstadt – Am Samstag (30.05.2026) fuhr ein 14-Jähriger ohne Versicherungskennzeichen mit einem E-Scooter in der Jakoberstraße.

Gegen 20.00 Uhr wollten die Polizeibeamten den Mann, der augenscheinlich ohne Versicherungskennzeichen fuhr, kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst. Bei der Flucht nahm er einem Autofahrer die Vorfahrt und kollidierte. Der Flüchtende erlitt dabei Schürfwunden und Prellungen.

Ein Rettungsdienst wurde hinzugezogen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über schwerere Verletzungen vor.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 14-Jährige keinen entsprechenden Führerschein sowie keine erforderliche Versicherung für den E-Scooter besaß.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 14-jährige Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann u.a. wegen einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung und wegen Fahrens ohne Führerschein.

Der 14-Jährige besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft.

0797 - Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt - Am Samstag (30.05.2026) war ein 44-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter am Königsplatz unterwegs.

Gegen 07.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 44-jährige Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

0798 - Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus einer Kirche

Innenstadt - In der Zeit vom Montag (25.05.2026) bis zum Freitag (29.05.2026), 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche am Ulrichsplatz.

Der oder die Unbekannten versuchten dabei den Opferstock aufzubrechen, um das Spendengeld zu entwenden. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Der Opferstock wurde dabei beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und versuchtem Diebstahl.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.