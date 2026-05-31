Inhalt:

803. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Trambahn; fünf Personen leicht verletzt - Neuhausen-Nymphenburg

804. Täterfestnahme nach Sexualdelikt - Altstadt

805. Alkoholisierte Fahrerin fährt gegen geparktes Polizeifahrzeug und flüchtet - Altstadt

806. Diebstahlserie an geparkten Pkw in Tiefgaragen - Neuperlach / Aubing

803. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Trambahn; fünf Personen leicht verletzt - Neuhausen-Nymphenburg

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 14:35 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen mit einem Ford Kleintransporter auf der Dachauer Straße stadteinwärts. Parallel neben ihm fuhr eine Trambahn, gelenkt von einem 50-jährigen Trambahnfahrer.

An der Kreuzung Dachauer Straße Ecke Landshuter Allee wollte der 19-Jährige an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle nach links in Richtung Olympiapark abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Trambahn, welche entgleiste.

Der 19-Jährige sowie seine Mitfahrer, einmal 19 Jahre, zweimal 21 Jahre, wurden jeweils leicht verletzt. Eine 72-Jährige, die sich in der Trambahn befand, wurde ebenfalls leicht verletzt.

Am Pkw sowie der Trambahn entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt wird.

Die Trambahn musste von Feuerwehrkräften und der MVG wieder aufs Gleis gesetzt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Kreuzung für ca. drei Stunden gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden nun von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

804. Täterfestnahme nach Sexualdelikt - Altstadt

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 16:45 Uhr, wurde der Polizei Notruf über ein Sexualdelikt am Stachus informiert.

Demnach befand sich der Tatverdächtige, ein 58-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Hamburg, im Bereich der Rolltreppe, welche vom Zwischengeschoss des Stachus auf den südlichen Teil des Karlsplatzes führt. Dabei fotografierte der 58-Jährige mit seinem Mobiltelefon Frauen unter den Rock.

Dies konnte von einem dort sitzenden Zeitungsverkäufer beobachtet werden. Da dieser kein Handy hatte, sprach er einen 55-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München an. Dieser verständigter den Polizeinotruf und folgte dem Tatverdächtigen bis in die Schillerstraße. Dort konnte der Tatverdächtige durch eine schnell eintreffende Streife vorläufig festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auf deren Antrag ein richterlicher Beschluss zur Durchsuchung des Hotelzimmers des Tatverdächtigen hier in München sowie seine Wohnung in Hamburg erlassen.

Nach den Durchsuchungsmaßnahmen, Sicherstellung seines Handys, auf dem sich eindeutige Fotos befanden, sowie weitere polizeiliche Maßnahmen wurde der 58-Jährige wieder entlassen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des sogenannten „Upskirtings“ eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Der bislang unbekannte Zeitungsverkäufer (BISS-Zeitung) ist ein wichtiger Zeuge und konnte bislang nicht ermittelt werden. Er wird gebeten, sich mit der Münchner Polizei in Verbindung zu setzen.

805. Alkoholisierte Fahrerin fährt gegen geparktes Polizeifahrzeug und flüchtet - Altstadt

Am Freitag, 29.05.2026, gegen 22:45 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge, ein 44-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Fürstenfeldbruch, bei der Wache des Polizeipräsidiums München. Er teilte mit, dass kurz zuvor eine junge Frau beim Ausparken mit ihrem Pkw Audi rückwärts gegen einen geparkten Pkw VW gefahren sei und diesen beschädigt habe. Anschließend sei sie von der Unfallstelle geflüchtet. Beim VW handelt es sich um einen zivilen Streifenwagen.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin konnte ca. eine Stunde später in der Prannerstraße ausfindig gemacht werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen kam eine 27-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg zum Fahrzeug. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei ihr um die Fahrerin handelte.

Nachdem bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Anschließend wurde bei ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Gegen die 27-Jährige werden nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und weitere Verkehrsdelikte durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

806. Diebstahlserie an geparkten Pkw in Tiefgaragen - Neuperlach / Aubing

Im Zeitraum von Sonntag, 24.05.2026, bis Dienstag, 26.05.2026, kam es zu einer Serie von Diebstählen, bei denen in bislang 15 bekannten Fällen Bauteile aus in Tiefgaragen geparkten Pkw entwendet wurden. Dabei handelt es sich in einem Fall um einen Audi und in den anderen Fällen um Mercedes.

In der Nacht vom 24. auf den 25.05.2026 wurden zunächst mehrere Fahrzeug in einer Sammeltiefgarage in der Nawiaskystraße in Neuperlach angegangen. Dabei drangen Unbekannte gewaltsam in die geparkten Fahrzeuge ein und entwendeten die im Lenkrad verbauten Airbags.

In der Nacht vom 25. auf den 26.05.2026 kam es zu gleichgelagerten Fällen in München-Aubing. Hierbei wurden u.a. die Mercedessterne aus dem Kühlergrill samt der dahinter befindlichen Sensorik ausgebaut und entwendet.

An beiden Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Bislang ergaben sich keine konkreten Täterhinweise.

Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs und der Begehungsweise wird ein Tatzusammenhang vermutet.

Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 54 geführt.

Zeugenaufruf:

Wem sind im Tatzeitraum 24./25.05.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nawiaskystraße (Neuperlach) und für den Zeitraum 25./26.05.2026 im Freihammer Weg, Kunreuthstraße, Hörweg, Christel-Sembach-Krone-Straße und Ellis-Kaut-Straße (Aubing) aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.