HEILSBRONN. (528) Seit Freitagnachmittag (29.05.2026) wird der 80-jährige Walter Z. aus Neuendettelsau (Lkr. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der 80-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Er wurde letztmalig gegen 16:45 Uhr im Neuendettelsauer Ortsteil Wollersdorf (Lkr. Ansbach) mit einem schwarzen Pedelec der Marke Pegasus gesehen.

Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten nicht zum Auffinden des 80-Jährigen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

169 cm groß, ca. 72 kg, kräftige Statur, scheinbares Alter ca. 75, graumeliertes Haar mit Halbglatze, grauer Oberlippenbart, Brille. Bekleidet war Walter Z. mit einer blauen Jeans, einem weißen T-Shirt und einer blau-grauen Basecap.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nehmen die Polizeiinspektion Heilsbronn unter der Telefonnummer 09872/9717-0, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Oliver Trebing