WARTENBERG, LKRS. ERDING.In der Nacht auf den heutigen Samstag versuchte ein 14-Jähriger, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf verunfallten sowohl er als auch das Polizeifahrzeug.

Gegen 04:00 Uhr war die Polizei über Anwohner informiert worden, dass augenscheinlich Jugendliche mit einem Pkw nahe dem Wartenberger Festplatz umherfahren würden. Beim Versuch einer Kontrolle des vor Ort festgestellten Fahrzeuges durch die eingesetzte Polizeistreife flüchtete der Seat mit erhöhter Geschwindigkeit. Das Dienstfahrzeug folgte mit Sondersignalen und gab Anhaltezeichen.

Nach nur etwa 900 Metern Fahrtstrecke kam der Fahrer in einer Kurve an der Zustorfer Straße von der Fahrbahn ab und fuhr in einen geschotterten Hof ein. Der Wagen kippte dabei zur Seite und blieb liegen. Alle vier Insassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 30000 Euro.

Durch den aufgewirbelten Staub wurde die Sicht für die nachfahrenden Polizeibeamten stark eingeschränkt, wodurch auch das Polizeifahrzeug verunfallte. Hierbei wurde eine Beamtin leicht verletzt, am Dienstfahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 14-jähriger deutscher Schüler aus Wartenberg das Fahrzeug seiner Eltern offenbar widerrechtlich benutzt hatte und zusammen mit drei Mädchen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren unterwegs war. Alle Beteiligten wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.