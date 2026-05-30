FÜSSEN. In den Abendstunden des 29.05.2026 geriet ein Gebäude eines Kfz-Betriebes in der Kemptener Straße in Füssen in Vollbrand.

Durch einen Mitarbeiter einer dortigen Firma wurde der Brand bemerkt und unverzüglich die Polizei und Feuerwehr verständigt. Das hieraufhin anrückende Großaufgebot der Feuerwehren aus Füssen, Hopfen, Pfronten, Schwangau und Weißensee kämpften im Verlauf mehrerer Stunden gegen den Brand an. Die Flammen griffen schnell auf den Dachstuhl und somit das gesamte Gebäude über. Glücklicherweise kam bei dem Brand keine Person zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Füssen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten (Allgäu). (KPI Memmingen - KDD)

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