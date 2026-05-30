BAMBERG. Am Freitagabend kam eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus Bamberg auf dem Radweg zwischen Strullendorf und Bamberg alleinbeteiligt zu Sturz. Sie geriet von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach und verstarb.

Gegen 23:40 Uhr war die Radfahrerin gemeinsam mit zwei weiteren Personen auf dem Radweg in Richtung Bamberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie alleinbeteiligt zu Sturz und geriet nach links vom Radweg ab, wo sie in einen Bach fiel. Als ihre Begleiter die Frau vermissten und sie nicht mehr auffinden konnten, verständigten sie die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Bamberg Stadt suchten nach der Radfahrerin und fanden sie bewusstlos im dortigen Bach. Trotz sofort durchgeführter Reanimationsversuche durch die Polizeibeamten verstarb die Bambergerin noch an der Unfallstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg Stadt bei den Ermittlungen zum Unfallhergang unterstützt. Hierfür kommt auch eine Drohne zum Einsatz.