FÜRTH. (527) Am Freitagmittag (29.05.2026) brach im Dachbereich eines Hauses in der Henri-Dunant-Straße ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

Gegen 12:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Nürnberg ein Brand im Dachbereich eines Hauses in der Henri-Dunant-Straße mitgeteilt. Die rasch eintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr Fürth brachten den Brand im Bereich der Photovoltaikanlage zügig unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Beamte der Polizeiinspektion Fürth leiteten vor Ort erste Maßnahmen ein. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat noch am Mittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, konnte diese bislang aber noch nicht abschließend klären. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Während der Löscharbeiten kam es im Umfeld der Henri-Dunant-Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Erstellt durch: Oliver Trebing