BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstagabend, 28. Mai 2026, soll in Bad Aibling ein tätlicher Übergriff stattgefunden haben, bei dem mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann attackiert und ihm Bargeld entwendet haben sollen. Das Opfer sei dadurch leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend (28. Mai 2026) gegen 22.55 Uhr befand sich der geschädigte 34-jährige Bad Aiblinger zu Fuß auf dem Nachhauseweg und sei beim Passieren des Kurparks von drei südländisch aussehenden jungen Männern angesprochen worden.

Im weiteren Verlauf seines Heimwegs, an der Ecke Prof.-Urban-Straße/Rübezahlweg sei das Geschehen erneut eingesetzt. Die drei Männer von vorhin hätten den Betroffenen zu Boden geschubst. Durch den Sturz habe der Mann Schmerzen in der Hüfte erlitten. Während er am Boden lag, sei sein Geldbeutel aus der Hosentasche genommen und das darin befindliche Bargeld entwendet worden. Anschließend hätten sich die Täter vom Tatort entfernt.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen führten Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling. Die weiteren Ermittlungen führt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, das Kommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim.

Beschreibung der drei Tatverdächtigen:

Alle drei sind etwa 170 cm groß, sollen ein Alter von rund 25 Jahren aufweisen und ein südländisch wirkendes Erscheinungsbild besitzen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Angaben machen die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen könnte?

Wer hat am Donnerstagabend, 28. Mai 2026, in der Zeit von 22.30 Uhr bis 24.00 Uhr im Bereich Kurpark und Prof.-Urban-Straße/Rübezahlweg in Bad Aibling verdächtige Personen gesehen oder Feststellungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.