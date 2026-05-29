FREISING.Am Pfingstmontag trat ein Unbekannter mehreren Kindern nackt gegenüber. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, 25.05.2026, befanden sich gegen 14:30 Uhr mehrere Kinder am nördlichen Pullinger Weiher im Bereich des Schlammbades beim Spielen, als ihnen ein nackter Mann gegenübertrat.

Die Kinder entfernten sich von ihm, während er einem 11-jährigen Mädchen folgte und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Kinder teilten dies ihren Vätern mit, die den Unbekannten fanden und zur Rede stellten. Noch bevor weitere Maßnahmen getroffen werden konnten, flüchtete er mit seinem Fahrrad in nördliche Richtung. Bei seiner Flucht konnte er nur noch ein T-Shirt anziehen. Im unteren Körperbereich war er gänzlich nackt.

Der Mann ist etwa 50-60 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hat eine hagere, drahtige Figur und ist sonnengebräunt. Der Unbekannte trägt leicht wellige, mittellange schwarze Haare mit seitlich grauen Einlagerungen (graumeliert - schwarz). Er spricht deutsch mit leicht bayerischem Akzent.

Der Täter trug eine mittelblaue Fahrrad-Kappe mit kurzem Sonnenschild. Bei der Flucht zog er sich ein graues T-Shirt über, das auf der Vorderseite ein großflächiges helleres Emblem zeigt.

Der Verdächtige benutzte ein schwarzes Mountain-Bike mit roten Streifen an der Vordergabel.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen und Hinweise an die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.