SCHROBENHAUSEN: Am vergangenen Dienstag, den 26.05.2026, kam es im Hagenauer Forst bei Schrobenhausen zu zwei Bränden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 11:15 Uhr stellte eine Spaziergängerin einen Brand im Westen des Forstgebietes fest. Die alarmierten Feuerwehren konnten das etwa 50 Quadratmeter große Feuer schnell löschen.

Nur wenig später, gegen 13:45 Uhr, bemerkte eine Passantin einen zweiten Waldbrand im Südwesten des Hagenauer Forstes. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz, um die Entstehung eines größeren Waldbrandes zu verhindern, eine Fläche von rund 100 Quadratmetern war vom Brand betroffen. Der Schaden bei den beiden Bränden wird mit einem niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Brände hat die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt die Ermittlungen übernommen. Die Kripo bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Bränden unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.