VÖHRINGEN. Am Donnerstagnachmittag ging bei der Polizei Illertissen die Mitteilung ein, dass ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann eine Wohnunterkunft in der Industriestraße betreten habe. Aufgrund dessen fuhren umgehend mehrere Polizeieinheiten zu der genannten Örtlichkeit.

Beim Eintreffen einer Zivilstreife verließ ein Mann das Anwesen, welcher anschließend von den Beamten überwältigt werden konnte. Hierbei handelte es sich um die gesuchte bewaffnete Person. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zu keiner Schussabgabe. Der 34-jährige Tatverdächtige führte ohne die erforderliche Erlaubnis eine Luftdruckwaffe mit sich. Dabei handelte es sich um einen täuschend echt aussehenden Nachbau einer Pistole der Marke Glock. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der italienische Tatverdächtige die Waffe am Donnerstagmorgen aus der Wohnung eines Bekannten entwendet. Darüber hinaus konnte beim 34-Jährigen weiteres Diebesgut aufgefunden werden, welches mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen in den vergangenen Tagen zugeordnet werden kann. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und heute am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwalt Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegenstand der weiteren Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen sind der genaue Tathergang sowie die Tatmotivation - insbesondere warum der Tatverdächtige mit der Waffe die Wohnunterkunft betreten hat und ob der Tatverdächtige weitere Diebstähle im Raum Illertissen, Bellenberg und Vöhringen begangen hat. (PI Illertissen)

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