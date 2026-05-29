ILLERTISSEN. Die Polizei Illertissen sucht die Eigentümer zweier Fahrräder, die im Rahmen von Ermittlungen zu Diebstahlsdelikten sichergestellt wurden.

Am 28.05.2026 und 29.05.2026 wurden im Rahmen von Ermittlungen zu Diebstahlsdelikten im südlichen Landkreis Neu-Ulm zwei Fahrräder sichergestellt. Die Rahmennummern konnten bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden.Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein graues Pedelec der Marke Atlanta sowie ein blaues Mountainbike der Marke Morrison. Geschädigte, die ihr Fahrrad wiedererkennen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303 9651-0 zu melden. (PI Illertissen)

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