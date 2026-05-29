GERMERING, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Nachdem eine Frau ihr Fahrzeug verkaufen wollte, wurde dieses durch einen vermeintlichen Interessenten entwendet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Eine 64-jährige Dame aus Germering hatte geplant, ihren Pkw zu verkaufen. Über einen bemerkten Aushang nahe einem Supermarkt trat sie daher am 22.05. mit dem dort beworbenen Autoankäufer in Kontakt und vereinbarte einen Besichtigungstermin.

Das Verkaufsgespräch verlief ohne Ergebnis und wurde vertagt. Jedoch war es dem Mann wohl hierbei gelungen, die Fahrzeugschlüssel zu erlangen. Am 24.05. meldete sich der Ankäufer erneut und erklärte, den Wagen bald abholen zu wollen. Die 64-Jährige stellte bei einer Nachschau jedoch fest, dass das Auto bereits vom Anwesen entfernt und entwendet worden war.

Am darauffolgenden Tag konnte das gestohlene Fahrzeug – ohne Kennzeichen und aufgeladen auf einen Transporter- in Fürstenfeldbruck aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor oftmals unseriösen Kaufangeboten für Fahrzeuge, die in Form kleiner Plakate in der Nähe von Parkplätzen angebracht werden.