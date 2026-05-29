LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Bei einer Schleierfahndungskontrolle auf der A 9 bei Leupoldsgrün entdeckten Beamte der Verkehrspolizei Hof am Donnerstag mehrere Dopingmittel und ein verbotenes Pfefferspray in einem Pkw.

Die Fahnder kontrollierten am Donnerstagabend einen Audi A4 mit polnischer Zulassung auf dem Rastplatz Lipperts an der A 9 in Fahrtrichtung Berlin. In der Mittelkonsole des Kombis fanden die Beamten ein Pfefferspray ohne jedes Prüfzeichen. Die Ordnungshüter stellten die somit verbotene Waffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 30-jährigen polnischen Besitzer und Fahrzeugführer ein.

Außerdem stießen die Fahnder bei einem polnischen Mitfahrer auf eine große Menge an Dopingmitteln. Der 40-Jährige hatte unter anderem mehrere Milliliter Testosteron dabei und überschritt den zulässigen Gesamtwert von Dopingmitteln um zirka das 27-fache. Die Beamten leiteten ein Verfahren nach dem Antidopinggesetz ein und konfiszierten alle mitgeführten Dopingmittel. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall.