ANSBACH. (526) Am Donnerstagmorgen (28.05.2026) verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter dem Vorwand einer Pkw-Panne Zutritt zu einem Anwesen im Ansbacher Ortsteil Käferbach und forderte dort Bargeld. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt wegen versuchten Raubes und sucht Zeugen.

Gegen 05:45 Uhr klingelte der Unbekannte an dem Anwesen und gab vor, mit seinem Pkw eine Panne zu haben. Er bat die Bewohnerin um Hilfe. Diese ließ den Mann daraufhin in das Haus. Dort forderte der Mann Bargeld. Als die Bewohnerin dies verneinte, kam es zu einem Gerangel. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Pannenfahrzeug oder zu verdächtigen Personen im Bereich Käferbach machen können.

Zur Person des Täters ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen westeuropäisch wirkenden Mann handelt, der akzentfrei Deutsch sprach.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Oliver Trebing