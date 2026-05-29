KIRCHBERG IM WALD, LKR. REGEN. Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es zum Brand eines Baumstumpfes in einem Waldstück. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Gegen 20:00 Uhr bemerkte ein Anwohner eine Rauchsäule aus einem nahegelegenen Waldgebiet und verständigte die Einsatzkräfte. Bei deren Eintreffen stand ein Baumstumpf in Brand.

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, das Feuer rasch zu löschen und eine Ausbreitung auf die umliegende Vegetation zu verhindern. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Verletzt wurde niemand.

Zur Klärung der Brandursache führte das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf am heutigen Freitag, den 29.05.2026, eine Brandortbegehung durch. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf

Wer zum genannten Zeitpunkt, insbesondere im Gemeindeteil Untermitterdorf, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Deggendorf unter der Tel.: 0991/ 3896-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 29.05.2026, 13:40 Uhr