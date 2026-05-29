LICHTENFELS. Am Donnerstag meldeten Anwohner einen brennenden Audi in der Grünewaldstraße. Das Feuer beschädigte auch noch zwei weitere Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung übernommen.

Kurz vor 14 Uhr bemerkten Passanten in der Grünewaldstraße den Brand an einem geparkten Auto und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizei standen der Audi und der danebenstehende VW bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten beide Fahrzeuge nicht mehr gerettet werden. Ein weiteres Auto in der Nähe wurde durch die Flammen stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat.