ZWIESEL, LKR. REGEN. Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es in einem Waldstück bei Zwiesel zum Brand eines Waldbodens.

Gegen 18:15 Uhr wurde der Brand in einem Waldgebiet festgestellt. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa zehn mal zehn Metern aus.

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, den Brand zügig zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Schätzungen auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag beziffert.

Verletzt wurde niemand.

Zur Klärung der Brandursache führte das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf eine Brandortbegehung durch. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugenaufruf

Wer zum genannten Zeitpunkt, insbesondere im Bereich der Oberzwieselauer Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Deggendorf unter der Tel.: 0991/ 3896-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontatk: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 29.05.2026, 13:25 Uuhr