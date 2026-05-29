NEUFAHRN B.FREISING, LKRS. FREISING,Ein 23-jähriger Schwimmer kam am gestrigen Donnerstag beim Baden ums Leben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 20:45 Uhr war der aus der Ukraine stammende Neufahrner zusammen mit seiner Ehefrau beim Schwimmen am Mühlsee in Neufahrn. Auf Höhe einer im See verankerten Schwimminsel rief der Mann kurz um Hilfe und ging dann unter.

Trotz sofortiger Suchmaßnahmen durch anwesende Badegäste und der zahlreich alarmierten Rettungskräfte konnte der Schwimmer erst nach etwa 30 Minuten bewusstlos aufgefunden und geborgen werden. Neben Wasserrettern und Tauchern der Feuerwehr waren auch ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt.

Die durchgeführten Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, der Mann verstarb noch an der Unglücksstelle.

Hinweise auf eine eventuelles Einwirken Dritter liegen nicht vor.