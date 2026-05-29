HOF. Unbekannte Einbrecher drangen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Hof ein und durchwühlten mehrere Räume. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

Während die Bewohner außer Haus waren, brachen Diebe am Donnerstagnachmittag über eine Terrassentür in das Anwesen in der Bühlstraße im Hofer Ortsteil Leimitz ein. Die Täter durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen unter anderem Silberbesteck im Wert eines dreistelligen Betrages. Den Sachschaden verortet die Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Donnerstag zwischen etwa 14.30 Uhr und 17 Uhr in Leimitz verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kripo Hof telefonisch unter 09281/704-0 entgegen.