UEHLFELD. (524) Ein 35-jähriger Mann entwendete am Donnerstagabend einen Gabelstapler und flüchtete mit dem Fahrzeug. Zeugen stoppten den Tatverdächtigen schließlich in Demantsfürth.



Am Donnerstag (28.05.2026) meldete ein Zeuge der Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken kurz nach 20:00 Uhr den Diebstahl eines Gabelstaplers bei einem Gewerbebetrieb in Dachsbach (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim).

Mit dem Gabelstapler fuhr der Mann auf seiner Flucht quer über Wiesen und durch ein Naturschutzgebiet, ehe ihn in Demantsfürth Zeugen stoppten.

Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Aisch nahmen den Mann vorläufig fest. Bei dem 35-jährigen deutschen Tatverdächtigen stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zudem mutmaßliches Diebesgut. Der Tatverdächtige war darüber hinaus nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls, der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (29.05.2026) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl