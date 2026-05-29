0791 - Polizei ermittelt nach Bedrohung und Beleidigung

Innenstadt - Am Mittwoch (27.05.2026) kam es in der Zeuggasse zu einer Bedrohung und Beleidigung.

Gegen 10.00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Zeuggasse, als ihm ein schwarzer Pkw entgegenkam. Dieser hielt trotz Parklücke auf seiner Fahrspur nicht an, um den Fahrradfahrer durchfahren zu lassen. Der 39-Jährige schob daraufhin sein Fahrrad an dem Pkw vorbei, wobei sein Lenkergriff den Außenspiegel des Pkw streifte.

Der unbekannte Fahrer des Pkw stieg daraufhin aus und bedrohte und beleidigte den Fahrradfahrer. Anschließend entfernte er sich in seinem Fahrzeug.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, er trug ein Muskelshirt und eine Goldkette und hatte die Haare an den Seiten kurz rasiert. Er sprach Hochdeutsch. Beim Pkw des Unbekannten handelte es sich um einen schwarzen Opel SUV.

Ob am Pkw des Mannes ein Schaden entstand ist nicht bekannt.

Die Polizei Augsburg Mitte sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, unter der Tel. 0821/323-2110.

Der 39-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0792 - Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Universitätsviertel - Am Donnerstag (28.05.2026) kam es im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 18.30 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Tiefgarage in der Hugo-Eckener-Straße.

Der Geschädigte stellte sein Kleinkraftrad, eine blaue Vespa, in der Tiefgarage des Wohnhauses ab. Bei seiner Rückkehr stellte er das Fehlen des Fahrzeugs fest.

Die Tiefgarage ist derzeit dauerhaft geöffnet und somit auch Unbefugten frei zugänglich.

Die Polizei Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Kleinkraftrades geben können, unter der Tel. 0821/3232-2710.

0793 - Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Hochzoll - Am Donnerstag (28.05.2026) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hochzoller Straße.

Gegen 16.30 Uhr befand sich eine Busfahrerin mit einem Linienbus an der Haltestelle „Hochzoll Bahnhof“, als die 41-Jährige ein Ruckeln bemerkte und einen roten Kleinwagen am Bus vorbeifahren sah. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Trettachstraße.

Nachdem sie ausgestiegen war, stellte die 41-Jährige einen Streifschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Fahrerin des roten Kleinwagens wird wie folgt beschrieben:

Ca. 60 Jahre alt, schulterlange, rötliche Haare, cremefarbenes Oberteil.

Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Mann.

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den roten Kleinwagen geben können, der auf der rechten Fahrzeugseite vermutlich ebenfalls einen Schaden hat, unter der Tel. 0821/323-2310.

0794 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (27.05.2026), 17.00 Uhr bis Donnerstag (28.05.2026) 08.30 Uhr wurden mehrere Pkw auf einem Parkplatz in der Memminger Straße durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.

Der Täter randalierte auf dem Gelände und beschädigte mehrere Fahrzeuge, indem er Windschutzscheiben einwarf und Seitenspiegel abtrat. Außerdem zerkratze er den Lack an mehreren Pkw mit einem spitzen Gegenstand.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen.

0795 – Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl und anschließender Unfallflucht

Innenstadt / Kriegshaber – Am Mittwoch (27.05.2026) entwendeten mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos in der Langenmantelstraße. Kurz darauf kam es zu einer Unfallflucht mit einem der beiden gestohlenen Autos in der Familie-Einstein-Straße.

In der Zeit zwischen 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten die bislang unbekannten Täter zwei unversperrte Fiat Panda in der Farbe gelb und grün. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich in den Fahrzeugen.

Gegen 19.45 Uhr beobachteten Zeugen, wie bis zu acht Jugendliche mit dem gelben der gestohlenen Autos auf dem Parkplatz hinter der Physio-Therapie-Schule in der Familie-Einstein-Straße umherfuhren. Kurz darauf verunfallte das Auto. Die Jugendlichen flohen anschließend und ließen das beschädigte Auto zurück.

Bei der eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte vier Tatverdächtige fest. Dabei handelt es sich um drei 15-Jährige und einen 16-Jährigen.

Am verunfallten Auto entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt. Der entstandene Beuteschaden befindet sich im unteren vierstelligen Bereich.

Der Verbleib des zweiten gestohlenen grünen Autos ist bislang nicht bekannt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle männlich, zwischen 15 bis 18 Jahre alt

Eine Person trug eine grüne Hose

Eine Person war Oberkörperfrei

Eine Person ist dunkelhäutig

Die Beamten stellten das verunfallte Fahrzeug sowie die Oberbekleidung der bislang vier Tatverdächtigen sicher.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt derzeit u.a. wegen Diebstahl eines Kraftwagens und Unbefugter Gebrauch eines Kraftwagens. Die Polizei Augsburg West ermittelt derzeit u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die vier Tatverdächtigen und die weiteren unbekannten Täter.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des zweiten Autos machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 oder der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Die 15-Jährigen besitzen die deutsche, die deutsche und rumänische sowie die deutsche und irakische Staatsangehörigkeit. Der 16-Jährige besitzt die deutsche und amerikanische Staatsangehörigkeit.