SULZBACH-ROSENBERG, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Samstag, den 13. Juni 2026, veranstaltet das Polizeipräsidium Oberpfalz gemeinsam mit der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung in Sulzbach-Rosenberg den diesjährigen „X-Day“. Interessierte Besucherinnen und Besucher erhalten spannende Einblicke in den abwechslungsreichen Berufsalltag der Polizei und können an einigen Stationen auch selbst mitmachen.

Von 09:30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr findet der X-Day in der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung in Sulzbach-Rosenberg statt. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Jugendliche, Familien sowie alle, die sich für eine Karriere bei der Polizei interessieren. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Vorführungen, Mitmachaktionen und Informationsangeboten.

Programmpunkte im Überblick:

Sporttest live: Training des polizeilichen Sporttests

Training des polizeilichen Sporttests Vorführungen: Vorführung der Hundestaffel sowie der Polizeilichen Einsatztrainer

Vorführung der Hundestaffel sowie der Polizeilichen Einsatztrainer Rundgänge: Einblicke in die Abteilung und die Unterkünfte der Auszubildenden

Einblicke in die Abteilung und die Unterkünfte der Auszubildenden Technik hautnah: Ausrüstungs- und Fahrzeugschau

Ausrüstungs- und Fahrzeugschau Interaktive Stationen: Laserschießen sowie Mitmachaktionen mit unserem neuen Prevent-System

Laserschießen sowie Mitmachaktionen mit unserem neuen Prevent-System Karriereberatung: Informationsgespräche und Vorträge mit unseren Einstellungsberatern

Besonders authentische Einblicke bieten die Auszubildenden selbst: Sie führen die Besucher durch die Abteilung und berichten aus erster Hand über ihren Ausbildungsalltag sowie ihre Erfahrungen bei der Polizei.

Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, wird um eine zeitnahe Anmeldung unter der Mailadresse pp-opf.werbekoordination@polizei.bayern.de gebeten.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie einen interessanten und erfolgreichen Veranstaltungstag.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/102350/index.html

Veröffentlicht am 29.05.2026 um 11:44 Uhr