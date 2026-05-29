COBURG. Unbekannte sprühten im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagabend mehrere Graffiti am Skatepark in der Rosenauer Straße. Die Polizei Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Angehörige der Sicherheitswacht entdeckten die Schriftzüge am Skatepark in der Rosenauer Straße. Die Unbekannten sprühten auf die Skaterampen zwei Graffiti mit Bezug zum Konflikt im Gazastreifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.