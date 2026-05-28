GÜNZBURG. Am 28.05.2026, um 16.15 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Herr mit seinem Pkw die Siemensstraße in Günzburg in ostwärtiger Richtung. Als er die Fußgängerfurt auf Höhe des Busbahnhofs passierte lief für ihn von rechts kommend eine 31-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin wurde auf der Fußgängerfurt von dem Pkw frontal erfasst und nach vorne geschleudert. Die Fußgängerin blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. An der Fußgängerfurt befindet sich eine Lichtzeichenanlage mit Signalanforderung, welche zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, vorbehaltlich einer Auswertung des Ampelphasenplans, hat der Pkw-Fahrer das Rotlicht missachtet. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und Unterstützung des Rettungsdienstes war die Feuerwehr Günzburg im Einsatz. Für den Einsatz der Rettungskräfte und die Unfallaufnahme musste die Siemensstraße im Bereich der Unfallstelle bis 17.15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

(PI Günzburg)