REGENSBURG. In einem Verwaltungsgebäude am Unteren Katholischen Friedhof kam es zu einem Einbruch, bei dem Bargeldbestände aus einem Grablichtautomaten sowie Kleingeld aus Außenkassen entwendet wurden. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum vom 26.05.2026, 15:00 Uhr, bis zum 27.05.2026, 06:45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude am Unteren Katholischen Friedhof in Regensburg.

In dem Gebäude wurden mehrere Beutel mit Bargeld entwendet. Dabei handelte es sich um die Einnahmen eines Grablichtautomaten, die in dem Gebäude gelagert wurden. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zudem wurden im Außenbereich zwei Kassen, die der Bezahlung von Kies und Erde dienen, aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zum Hergang oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können. Wer im Bereich des Unteren Katholischen Friedhofs bzw. der Alfons-Auer-Straße im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Veröffentlicht am 28.05.2026 um 15:21 Uhr