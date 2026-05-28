NÜRNBERG. (520) In einer Parkanlage in Nürnberg gerieten drei Männer in Streit. Dabei wurde ein 34-Jähriger durch ein Messer verletzt – ein Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.



Am Mittwoch (27.05.2026) gerieten gegen 16:00 Uhr in der Parkanlage an der Archivstraße drei Männer, die sich regelmäßig dort aufhalten, in eine handfeste Auseinandersetzung.

Ein 37-jähriger Deutscher und ein 30-jähriger Rumäne schlugen einen 34-jährigen Rumänen gemeinschaftlich zu Boden. Der 30-Jährige setzte zudem ein Messer ein und fügte dem Angegriffenen eine oberflächliche Schnittverletzung zu.

Zeugen verständigten den Polizeinotruf. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen die beiden Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig fest. Bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes versorgte eine Streife des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken den Verletzten medizinisch. Anschließend kam der 34-Jährige in eine nahegelegene Klinik.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen und die Spurensicherung am Tatort.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 30-jährigen Rumänen. Er wurde am Donnerstag (28.05.2026) dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl