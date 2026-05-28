0787 – Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Hochzoll – Am Sonntag (27.05.2026) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 29-Jährigen und einer 33-Jährigen in der Oberländerstraße am Lechufer.

Gegen 19.15 Uhr sonnten sich die beiden Frauen am Lechufer. Hierbei bemerkte die beiden den bislang unbekannten Täter im Gebüsch. Dieser hatte sich entblößt und führte an sich selbst sexuelle Handlungen durch.

Als die beiden Frauen dies bemerkten, flüchtete der unbekannte Täter. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 180 cm, ca. 40 Jahre, west-/nordeuropäisches Aussehen

trug ein blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift und einen Fischerhut

Die Polizei ermittelt nun wegen Exhibitionistischer Handlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0788 – Polizei nimmt Ladendieb fest

Innenstadt – Am Mittwoch (27.05.2026) entwendete ein 41-Jähriger Bekleidung aus einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 10.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl und verständigten die Polizei, die den 41-Jährigen vorläufig festnahm. Die entwendete Bekleidung hat einen Warenwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Der 41-Jährige beging bereits mehrfach Diebstähle. Aufgrund dessen brachten die Polizeibeamten den 41-Jährigen zur Polizeidienststelle und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem Mann durch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 41-Jährigen.

Der 41-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0789 – Polizei ermittelt nach Betrug

Hochfeld – Am Donnerstag (21.05.2026) kam es zu einem Callcenterbetrug mit neuer Betrugsmasche zum Nachteil einer 85-Jährigen in der Schertlinstraße.

Gegen 13.15 Uhr rief eine bislang unbekannte Täterin bei der 85-Jährigen an. Diese gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Während dem Telefonat entlockte die Unbekannte der 85-Jährigen mehrere Details zu ihrem Vermögen.

Anschließend erhielt die 85-Jährige erneut einen Anruf. Diesmal von einem angeblichen Polizeibeamten. Der angebliche Polizeibeamte gab an, dass es sich bei dem vorangegangenen Anruf um eine Betrugsmasche handle und forderte die Frau auf, das Bargeld dennoch an die Täter zu übergeben um eine Festnahme zu ermöglichen.

Die 85-Jährige übergab demnach einem weiteren unbekannter Täter diverse Wertgegenstände im oberen vierstelligen Eurobereich.

Der angebliche Polizeibeamte war währenddessen dauerhaft in der Leitung. Anschließend bestätigte er der 85-Jährigen die Festnahme und versprach eine baldige Herausgabe der Wertgegenstände. Diese erhielt die 85-Jährige jedoch nie.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs gegen die unbekannten Täter.

Die 85-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Augsburg – Am Sonntag (24.05.2026) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 52-Jährigen.

Gegen 14:15 Uhr erhielt die 52-Jährige einen angeblichen Anruf von der zentralen Sperr-Notrufnummer für Kredit- und EC-Karten. Diese Rufnummer war offenbar manipuliert. Der Anrufer gab an, dass die Konten der 52-Jährigen gehackt wurden. Zur Sicherung ihres Vermögens führte die 52-Jährige mehrere Sofortüberweisungen unter Anleitung des Anrufers durch.

Es entstand ein Vermögensschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs gegen den unbekannten Täter.

Die 52-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Pfersee – Am Dienstag (26.05.2026) kam es zu einem Betrug mit falschem Polizeibeamten zum Nachteil eines älteren Ehepaars.

Gegen 14:15 Uhr gab sich der bislang unbekannte Täter als russischer Polizist aus und täuschte vor, dass die Tochter des Ehepaars in einem Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Zur Abwendung der Haftstrafe sei nun eine Bezahlung im Wert 100.000 Euro notwendig. Zudem wurde das Ehepaar von zwei weiteren unbekannten Täterinnen telefonisch kontaktiert. Diese gaben sich als deren Tochter und als Krankenschwester aus.

Ein unbekannter Täter erschien anschließend bei dem Ehepaar und erlangte Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Abholer sprach ebenfalls russisch mit dem Ehepaar.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs gegen die unbekannten Täter.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend denPolizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

0790 - Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Mittwoch (27.05.2026), war ein 29-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Riedingerstraße unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 29-Jährigen und stellten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Morphin und Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden Polizeibeamte zudem Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fanden die Polizeibeamten weitere Betäubungsmittel und Zubehör. Die Polizeibeamten stellten die Betäubungsmittel, das Zubehör und das Mobiltelefon des 29-Jährigen sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.