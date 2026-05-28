BELLENBERG. Am Donnerstag, 28.05.2026, gegen 09:15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Ulmer Straße/Im Brühl ein Verkehrsunfall zwischen einem Müllfahrzeug und einem Fahrradfahrer.

Ein 51-jähriger Deutscher wollte mit seinem Müllfahrzeug nach rechts auf die Ulmer Straße abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Ukrainer auf seinem Fahrrad kam. Wie es zu dem Unfall kam und aus welcher Richtung der Fahrradfahrer kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und erlitt schwere Beinverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Müllfahrzeugs blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Ulmer Straße einseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei vorbeigeleitet. Der Sachschaden an Fahrrad und Müllfahrzeug beläuft sich auf etwa 450 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Illertissen aufgenommen. (PI Illertissen)

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