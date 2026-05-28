NÜRNBERG. (519) Im Zeitraum von Samstagnachmittag (23.05.2026) bis Sonntagmorgen (24.05.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Nürnberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 16:00 Uhr am Samstag und 02:00 Uhr am Sonntag schlugen bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses mehrere Seitenscheiben von dort abgestellten Bussen sowie einem Lkw ein.

Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl