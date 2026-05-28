BRUNNEN, LKRS. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN.Beim Brand einer Garage in Brunnen entstand in der Nacht auf den heutigen Donnerstag Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 04:00 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer an der Schrobenhausener Straße informiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Flammen zunächst an der Garage des Anwesens aufgefallen und hatten in der Folge Teile des Dachstuhls des angrenzenden Mehrfamilienhauses beschädigt.

Durch das Eingreifen der alarmierten Feuerwehr konnte der Brand abgelöscht und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 80000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.